Audi показала новый спортивный хетчбэк S3 Sportback

Немецкий автогигант Audi поделился снимками нового прототипа спортивной модели Audi S3 последней генерации.

В частности, новая версия сможет оказаться еще более мощной, а также опередить по производительности ближайшего конкурента Mercedes-AMG A35. Немецкие разработчики применят под капотом автомобиля 2-литровый турбированный двигатель, который выдает 310 л.с. мощности. В свою очередь, ближайший конкурент не превышает мощности 306 л.с.

Также способствует максимальному ускорению семиступенчатая роботизированная трансмиссия и полный привод. В данном случае автомобиль сможет разогнаться до сотни за 4,7 секунд. Разработчики ограничат предельную скорость движения на уровне 250 км в час. Уже к маю станет возможным оформить предварительный заказ на автомобиль.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет