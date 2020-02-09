Новый внедорожник Ford Bronco сфотографировали на испытаниях в Швеции

Американская компания Ford активно приступила к тестовым испытаниям обновленного внедорожника Ford Bronco.
Фотошпионы продолжают делиться снимками нового внедорожника, который удалось запечатлеть во время тестовых заездов в Швеции. Однако рассмотреть детали кузова достаточно проблематично из-за плотного защитного камуфляжа, который скрывает основные изменения на автомобиле. Вместе с тем премьера Ford Bronco состоится на ближайшем автосалоне в Детройте.
Покупателям предложат версии с 2,3-литровым бензиновым мотором, а также с 2,7-литровым агрегатом. Новый внедорожник Ford Bronco будет приводиться в движение 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Предполагается, что в продаже появится также версия со съемными дверями и крышей.
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