Новый внедорожник Ford Bronco сфотографировали на испытаниях в Швеции

Американская компания Ford активно приступила к тестовым испытаниям обновленного внедорожника Ford Bronco.

Фотошпионы продолжают делиться снимками нового внедорожника, который удалось запечатлеть во время тестовых заездов в Швеции. Однако рассмотреть детали кузова достаточно проблематично из-за плотного защитного камуфляжа, который скрывает основные изменения на автомобиле. Вместе с тем премьера Ford Bronco состоится на ближайшем автосалоне в Детройте.

Покупателям предложат версии с 2,3-литровым бензиновым мотором, а также с 2,7-литровым агрегатом. Новый внедорожник Ford Bronco будет приводиться в движение 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Предполагается, что в продаже появится также версия со съемными дверями и крышей.

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