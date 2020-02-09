Андрей Свечников принес «ураганам» победу над «золотыми рыцарями»

Андрей Свечников принес «ураганам» победу над «золотыми рыцарями»

09.02.2020, 9:06, Новости дня

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился двумя матчами. "Каролина Хэррикейнс" в серии буллитов взяла верх в гостевом матче с "Вегас Голден Найтс".

Основное время завершилось вничью 5:5. В одной из голевых атак "ураганов" принял участие российский легионер "Каролины" Андрей Свечников. Это 29 голевой пас 19-летнего нападающего. Всего на счету Свечникова 51 очко – 22+29. Подвиги Андрей не ограничились точной результативной передачей. Он реализовал решающий буллит и принес "Каролине" победу в гостях.

В споре двух канадских команд "Ванкувер Кэнакс" – "Калгари Флеймз" сильнее оказались гости. "Огоньки" одержали победу с результатом 6:2.

Источник: Вести



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