В Азербайджане проходят внеочередные выборы в парламент

В Азербайджане проходят внеочередные выборы в парламент

09.02.2020, 9:06, Новости дня

В Азербайджане проходят внеочередные парламентские выборы. О роспуске парламента попросили президента сами депутаты, заявив о необходимости обновления.

На 125 мест в Милли Меджлисе претендуют более 1300 кандидатов, причем чуть больше тысячи из них — самовыдвиженцы. Остальные идут на выборы от партий, передает телеканал "Россия 24". Среди соискателей 21 процент — женщины. Выборы в Азербайджане проходят по мажоритарной системе. Они будут признаны состоявшимися при любой явке избирателей.

Источник: Вести



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