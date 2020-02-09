Эксперты рассказали о лекарственных травах с бодрящим эффектом кофеина

Эксперты рассказали о лекарственных травах с бодрящим эффектом кофеина

09.02.2020, 9:04, Разное

Эксперты рассказали о лекарственных травах с бодрящим эффектом, заменяющим привычный кофеин. Чабрец, ментол и липа прекрасно тонизируют и повышают уровень работоспособности.
Именно эти травы могут стать хорошей заменой кофеину и, причём, куда более полезной для организма. Отвар из листьев липы, помимо бодрящего эффекта, поможет справиться с повышенной температурой и прекрасно подойдёт в жару или в случае резкой смены температуры на улице. Липа также обладает противовоспалительным свойством, а значит поможет укрепить организм и справиться с любыми видами простуды.

Чай с мятой и ментолом обладает успокаивающим свойством, но это не значит, что падает работоспособность. Он способен активизировать мозговую деятельность и концентрацию, сохраняя при этом высокий уровень стрессоустойчивости. Не стоит исключать и чабрец, особенно в холодное время года. Он отлично тонизирует и придаёт сил, а его лекарственные свойства положительно сказываются на работе слизистых и пищеварительной системы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика