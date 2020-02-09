В России смартфоны Xiaomi и Redmi подешевели ко Дню влюбленных

В РФ мобильные аппараты Redmi и Xiaomi предлагаются по скидке в рамках акции «Подарки любимым», приуроченной ко Дню влюбленных. Подешевевшие смартфоны можно приобрести до 14 февраля на платформе официального онлайн-маркета бренда.
Производитель удешевил на 14% не только смартфоны, но и технику для дома, носимые устройства, аксессуары и другой вид продукции. В рамках акции Redmi Note 8 Pro, наделенный памятью на 6/128 Гб, достанется покупателю почти за 17 000 рублей вместо 20 тысяч. Модель Note 8T с 3/32 Гб обойдется в сумму около 12 000 рублей вместо 14 тысяч. Xiaomi ко Дню святого Валентина предлагает смартфон Mi 9T с ценником примерно в 26 000 рублей на три тысячи дешевле, а аппарат Mi A3 по акции будет стоить почти на четыре тысячи меньше.
Ко Дню влюбленных действуют также скидки в размере 300 и 500 рублей, если приобрести товар на определенную сумму. К некоторым смартфонам Xiaomi и Redmi идет приятный бонус — «умный» браслет Mi Smart за один рубль.
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