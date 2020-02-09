Мнение: Наступление в Идлибе. 08.02.2020

Коротко по развитию наступления САА 8 февраля 2020 года.

После взятия Саракиба, фронт к востоку от трассы Хама-Алеппо схлопнулся и боевики начали отход за трассу.

Сегодня был без особо сильного сопротивления со стороны боевиков занят холм и поселок Аль-Иис, последний крупный опорный пункт на фронте в юго-западной Идлибе, который еще держался.

К 8 февраля противник потерял все ключевые опорные пункты прикрывавшие трассу М-5 — Джарджаназ, Маарат-ан-Нуман, Саракиб, Хан-Туман, Аль-Карраси, Аль-Иис, не считая десятков освобожденных городов и поселков.

К вечеру 8 февраля сирийские войска наступая с юга подошли к району Икарда и приблизились к турецкому обсервационному пункту в районе авиабазы Тафтаназ к северо-востоку от Идлиба.

Попутно занимаются поселки и к западу от трассы.

Можно предположить, что в ближайшие несколько дней все что находится к востоку от трассы перекрасят в красный цвет. И кое-что по другую сторону, чтобы не дать боевикам возможность держать трассу под обстрелом.

По сути, единственное серьезное препятствие для разблокирования трассы M-5 это район Рашидин-4 на окраинах западного Алеппо. Там боевики по-прежнему держатся, опираясь на плотную застройку и подземные убежища, которые копали там в течение многих лет.

В целом, полноценный фронт у боевиков в юго-восточном Идлибе по-прежнему отсутствует — в нем зияет огромная дыра, которая прикрывается лишь легкой завесой сильно потрепанных отрядов "Ан-Нусры" и Ко.

Дальнейший бросок сирийцев в сам Идлиб и другие центральные районы провинции сдерживает лишь позиция Турции, которая разворачивает дополнительные силы вокруг столицы провинции, чтобы не допустить полного и немедленного коллапса "страны зеленых автобусов". Так как это конечная станция, автобусы боевикам более не предлагают, только могилы.

Турки развернули несколько обсервационных пунктов вокруг Идлиба, также как они это делали вокруг Саракиба. Попутно Анкара заявляет, что не потерпит нападения на них.

В субботу прошли консультации военных России и Турции.По всей видимости там определяли новую линию разграничения, которая сформируется на следующей неделе. Непонятна судьба Сармина, который не прикрывается турками. Идлиб и Тафтаназ турки постараются удержать дипломатическими методами и угрозами.



В освобожденном Аль-Иисе. В 2016 году за него были очень жестокие замесы.

На дороге Алеппо-Саракиб.

В освобожденном Саракибе наглядная агитация от "Ан-Нусры"

"Рафидха — враги ислама"

"Демократия допускает прелюбодеяние"

"Шииты — враги ислама"

Источник: Colonel Cassad

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