Названа причина расстрела военным людей в Таиланде

Названа причина расстрела военным людей в Таиланде

09.02.2020, 8:37, Новости дня

Военный армии Таиланда открыл огонь по людям из-за личных проблем, связанных с обманом при продаже дома, сообщил премьер-министр королевства генерал Прают Чан-Оча.

Премьер отправился в воскресенье в больницу Махарат города Накхонратчасима для встречи с пострадавшими, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Сообщается, что количество погибших увеличилось до 26 человек, еще 57 получили ранения в результате стрельбы.

По предварительным данным, военный открыл стрельбу из-за бытового конфликта с его сослуживцами, связанного с продажей дома, передает РИА «Новости».

Чан-Оча добавил, что «командование сухопутных войск будет разбираться в деталях (…), чтобы понять, как могла из-за этого конфликта произойти такая трагедия».

Ранее сообщалось, что жертвами открывшего стрельбу военного в Таиланде стали 25 человек. После минздрав страны сообщил о 20 погибших. Стрелок ликвидирован.



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