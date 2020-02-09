Премьер Таиланда: мотивом преступника был конфликт на бытовой почве

В тайском городе Корат полиция ликвидировала военнослужащего, который устроил стрельбу сначала на улицах, а затем и в крупном торговом центре. Долгое время мужчина укрывался в подвале, силовики несколько раз пытались его нейтрализовать.
"Мы положили конец преступному деянию. В настоящий момент мы собираем доказательства и свидетельские показания, чтобы начать расследование и отдать справедливость всем сторонам", — сообщил полицейский Пунсап Прасерцак.
В субботу 32-летний капрал застрелил своего командира и двух человек в военном лагере. Затем открыл огонь по мирным жителям в торговом центре. В ночь на воскресенье силовики попытались уговорить нападавшего сдаться, однако это его еще больше разозлило и он открыл беспорядочный огонь. В результате непродолжительной перестрелки один страж порядка погиб и двое получили ранения.
В арсенале нападавшего было шесть единиц огнестрельного оружия, как минимум 700 патронов и две гранаты. По некоторым данным, военнослужащий являлся инструктором по стрельбе и прошел подготовку по программе сил специального назначения.
По последним данным, озвученным премьер-министром Тайланда, погибли 27 человек (включая бойцов спецназа, гражданских лиц и самого преступника), пострадали более 50. Премьер-министр отметил, что мотивом преступника был конфликт на бытовой почве — из-за продажи дома, сообщает ТАСС.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Кудрин назвал предложения Путина «маленьким шажком» к парламентской республике / 15 января
- По делу Ивана Голунова задержали бывших сотрудников УВД / 29 января
- США возлагают ответственность за авиакатастрофу самолета МАУ исключительно на Иран – Госдепартамент / 12 января
- Режиссер «Великого Гэтсби» Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту» / 12 декабря
- На месте крушения украинского самолета нашли записку с просьбой к Аллаху / 8 января
- Политика: Польша приписала себе «победу над Россией» от безысходности / 4 февраля
- В Вене начались консультации по транзиту газа между «Нафтогазом» и «Газпромом» / 13 декабря
- Избавившись от Трубы, Зеленский дистанцируется от его негатива. Этот «кидок» должен стать звонком для Богдана / 3 декабря