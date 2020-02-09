Валентина Шевченко защитила чемпионский титул

Валентина Шевченко защитила чемпионский титул

09.02.2020, 8:30, Новости дня

Валентина Шевченко защитила титул чемпионки мира в наилегчайшем весе в смешанных единоборствах UFC. В Хьюстоне представительница Киргизии отправила в нокаут американку Кэтлин Чукуган.

Бой завершился в третьем раунде. 31-летняя Шевченко вынудила свою ровесницу Чукуган признать себя побежденной.

Валентина в третий раз защитила титул чемпионки. В августе она взяла верх в поединке с другой американкой Лиз Кармуш. На счету Шевченко 19 побед в 22 боях.

Источник: Вести



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