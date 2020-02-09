Друзь признался, что на его пенсию прожить невозможно

Александр Друзь пояснил о небольшом размере собственной пенсии. Он признался, что прожить на эту сумму невозможно.
«Просто невозможно. Также, как на пенсию Елены Ханги. Причём у меня она ещё меньше», — цитирует слова Друзя веб-портал Teleprogramma.pro.
Участник интеллектуальных телешоу не стал говорить точный размер финансовых отчислений в рамках страхования по возрасту. Портал сообщает, что сегодня множество известных людей получают поддержку со стороны главы Москвы Сергей Собянина в формате доплаты к пенсионным начислениям.
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