«Смешные деньги»: Ольга Зарубина сравнила пенсии в РФ и США

Ольга Зарубина призналась, что получает от государства около 20 000 рублей, но не понимает, как можно на них прожить. 61-летняя артистка назвала пенсии в РФ «смешными деньгами», сравнивая их с размером выплат в США, где проживает ее дочь.

В заокеанской стране, по словам Зарубиной, даже человек, никогда не работавший и не приносивший государству пользу, получает минимальную пенсию в размере $700. Всю жизнь проработавшим гражданам в США выплачивают более внушительные суммы.



Звезда 90-х не понимает, как российский пенсионер может прожить на 20 000 рублей, ведь четверть суммы приходится отдавать за коммунальные услуги. Артистка возмущена, что пенсионный возраст в РФ подняли, аргументируя, что сделали, «как во всем мире», а пенсии повысить, «как во всем мире», забыли. «Это насмешка над пенсионерами», — заявила в интервью Teleprogramma.pro Зарубина.

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