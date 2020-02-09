Выросло число жертв беспорядков на юге Казахстана

Число жертв беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана выросло до 10 – в больнице умерли два человека.
Телеканал «Хабар 24» сообщает, что в субботу вечером в больнице умер один из пострадавших 1995 года рождения, а в воскресенье стало известно о смерти второго человека, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу результате массовой драки и стычек в Казахстане погибли восемь человек, десятки получили ранения, в том числе огнестрельные.
Кроме того, участники беспорядков сожгли 30 частных домов, полтора десятка магазинов и свыше 20 машин. Задержано почти 50 человек.
В Кордайском районе, где произошли массовые беспорядки, объявили режим ЧС.
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