Президент Казахстана сообщил о прекращении беспорядков на юге страны

Президент Казахстана сообщил о прекращении беспорядков на юге страны

09.02.2020, 8:06, Новости дня

Обстановка в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, где в ночь на 8 февраля прошли массовые беспорядки, повлекшие жертвы, стабилизировалась.

Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил, что в ходе беспорядков на юге Казахстана погибли 8 человек, 40 получили ранения, почти 50 участников задержаны.

Из-за поджогов пострадали более 30 жилых домов, 15 объектов торговли и 23 машины.

Министра информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев рассказал, что причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость, передает РИА Новости.

Касым-Жомарт Токаев пообещал, что все виновные в беспорядках будут привлечены к ответственности, а пострадавшим будет оказана помощь.

 

Источник: Вести



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