Договору о дружбе между Россией и КНДР исполнилось 20 лет

Договору о дружбе между Россией и КНДР исполнилось 20 лет

09.02.2020, 8:06, Новости дня

Россия и КНДР в воскресенье отмечают 20-летие с момента подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между странами.

Посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook отмечает, что этот договор (подписан 9 февраля 2000 года в Пхеньяне), пришедший на смену договору с Советским Союзом, заложил основу для развития отношений между двумя соседними государствами в новый исторический период.

Российское посольство отмечает, что договор обеспечил преемственность глубоких традиций добрососедства и взаимной приязни народов РФ и КНДР.

Источник: Вести



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