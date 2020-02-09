В Южной Корее мать пообщалась с умершей дочерью в виртуальной реальности

В Южной Корее мать пообщалась с умершей дочерью в виртуальной реальности

09.02.2020, 8:04, Разное

В Южной Корее специалисты помогли женщине пообщаться со своей дочерью Найон, скончавшейся от неизлечимого заболевания. Разработчики создали виртуальную копию девочки.
Женщина потеряла семилетнюю дочь Найон в 2016-м, а через три года радиовещательная компания Munhwa приступила к съемкам документальной ленты «Я встретила тебя». Для картины специалисты разработали цифровую копию малышки, потратив на VR-проект восемь месяцев.


Матери представилась возможность подержать дочь за руку благодаря тактильным перчаткам и VR-гарнитуре и пообщаться с ней. Движения девочки воспроизводились с помощью записи манипуляций актрисы, которая стала воплощением виртуального образа Найон. Женщина вместе с ребенком отпраздновала день рождения.



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