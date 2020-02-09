В Южной Корее мать пообщалась с умершей дочерью в виртуальной реальности

В Южной Корее специалисты помогли женщине пообщаться со своей дочерью Найон, скончавшейся от неизлечимого заболевания. Разработчики создали виртуальную копию девочки.
Женщина потеряла семилетнюю дочь Найон в 2016-м, а через три года радиовещательная компания Munhwa приступила к съемкам документальной ленты «Я встретила тебя». Для картины специалисты разработали цифровую копию малышки, потратив на VR-проект восемь месяцев.
Матери представилась возможность подержать дочь за руку благодаря тактильным перчаткам и VR-гарнитуре и пообщаться с ней. Движения девочки воспроизводились с помощью записи манипуляций актрисы, которая стала воплощением виртуального образа Найон. Женщина вместе с ребенком отпраздновала день рождения.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Скандалы: Где отмываются сотрудники Банка России / 12 декабря
- Бьются в истерике и ужасе: раскрыта страшная тайна Крымского моста / 18 декабря
- WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов на базе Android и iOS / 1 января
- Мнение: Вкус огрызка. К российско-украинскому газовому соглашению. / 22 декабря
- Мнение: Можно ли встретить Новый год без ёлки? / 28 декабря
- Внешний вид и характеристики флагманского Samsung Galaxy A51 раскрыли на промо-ролике / 10 декабря
- Дочь Иосифа Пригожина Даная попала в аварию / 16 января
- «Это объявление войны»: родные в бешенстве от поступка принца Гарри и Меган Маркл / 9 января