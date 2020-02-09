Врачи назвали полезные свойства спаржи для организма человека

Врачи назвали полезные свойства спаржи для организма человека

09.02.2020, 8:04, Разное

Как известно, спаржа уже долгое время используется людьми как пищевой продукт, однако она имеет и полезные лечебные свойства. Врачи рассказали, какое именно влияние данное растение может оказать на здоровье.
По результатам исследования зарубежных специалистов, спаржа является очень полезной для здоровья, а также может помочь людям, борющимся с лишним весом. Более того, речь идёт о сильнейшем антиоксиданте с большим содержанием витаминов А, В и С. Среди других микроэлементов – калий, магний, натрий и цинк. Диетологи рекомендуют добавить спаржу в рацион тем людям, которые жалуются на плохое функционирование пищеварительной системы, так как продукт стимулирует обменные процессы.

Благодаря высокому содержанию клетчатки, чувство насыщения приходит быстрее, а это исключает вероятность переедания. Спаржа снижает вероятность заболеваний почек, а также выводит токсины из организма.



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