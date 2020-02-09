Мнение: Партия «кристальной честности и порядочности»….

Какая прекрасная новость! В Питере накрыли подпольное казино, работавщее в квартире, принадлежащей главе муниципального образования и члена «Единой России» Олега Калядина. Прекрасно в этой новости не ликвидация подпольного казино, а реакция на эту новость регионального отделения «Единой России».

Партия снимет владельца квартиры-казино с должности главы муниципалитета и исключит из партии. Представитель Санкт-Петербургского регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров так и сказал. Дословно: «Уже сейчас могу с уверенностью заявить, что несмотря ни на какие прошлые заслуги, решение о снятии со всех партийных должностей и об исключении Калядина из партии будет принято немедленно. Партийный билет "Единой России" — это свидетельство кристальной честности и порядочности» (отсюда).

Про кристальную честность и порядочность Макаров душевно порадовал. Очень позитивно сказал!

Но мне интересно, сам-то он верит в кристальность и порядочность однопартийцев?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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