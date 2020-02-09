День рождения домового: что нельзя делать 10 февраля

История святого

В православных церквях верующие 10 февраля вспоминают жившего

в IV веке

христианского подвижника Ефрема Сирина. Этот святой канонизирован в лике

преподобных. О жизни Учителя Церкви, молитвах и его наследии читайте

в материале на «Яндекс.Дзен».

Ефремов день: народные приметы

У 10 февраля в народном календаре сохранилось множество

названий. К имени почитаемого в этот день святого прибавляли такие эпитеты, как

сверчковый заступник, запечник и прибаутник, а также ветродуй.

С ветром была связана примета, по которой наши предки

пытались предсказать погоду летом. Считалось, что если погода ветреная, то лето будет дождливым.

Запреты на 10 февраля

Этот день народ пытался встретить и провести в чистоте не

только по отношению к своему жилищу, но и к душе. Так, в это время действовал

запрет на ругань.

Считалось, что нельзя не просто сквернословить, но и провоцировать

скандалы с другими людьми. Еще один запрет касался насекомых в домах людей – их

нельзя было убивать.

День рождения домового: необычные традиции

Обычай встречи дня рождения домового явно идет вразрез с православными

представлениями о том, какой праздник 10 февраля. Тем не менее, в народной

памяти он сохранился именно в таком качестве.

Простой люд был уверен, что именно сегодня этот

противоречивый дух может показаться людям. К его приходу хозяйки тщательно готовились

– наводили порядок, а некоторые и оставляли на кухне кашу специально для домового.

Считалось, что если домовой останется недоволен качеством

уборки, то может начать проказничать – бить посуду, разбрасываться вещами, а то

и вовсе сбежать из такого дома. Несмотря на всю противоречивость своей фигуры, домовой

считался в народе защитником от обитающих снаружи злых сил, поэтому такой

поворот событий крестьян пугал, а не радовал.

Именины 10 февраля

Варфоломей,

Владимир,

Георгий,

Ефрем,

Игнатий,

Исаак,

Леонтий,

Ольга,

Палладий,

Плутодор,

Феодосий,

Федор,

Хариса.

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