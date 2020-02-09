Власти Таиланда подтвердили гибель 20 человек в результате стрельбы в Корате

Власти Таиланда подтвердили гибель 20 человек в результате стрельбы в Корате

09.02.2020, 7:30, Новости дня

Не менее 20 человек погибли в результате стрельбы в Корате (Накхонратчасиме), сообщил минздрав Таиланда.

Сообщается, что «официальное число погибших в настоящее время составляет 20 человек». Еще 42 человека получили ранения, половина из них остается в больнице, передает ТАСС.

При этом Bangkok Post пишет, что эти данные не включают еще пять человек, тела которых нашли в торговом центре в воскресенье утром.

Девять человек находятся на операциях.

Напомним, сообщалось, что жертвами снайпера, получившего спецподготовку, стали 25 человек. Стрелок ликвидирован.



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