В Венесуэле снова наблюдаются перебои в подаче электричества

В Венесуэле снова наблюдаются перебои в подаче электричества

09.02.2020, 7:30, Новости дня

В Венесуэле снова массовые перебои в подаче электричества. В темноту погрузилась столица — Каракас и сразу восемь штатов страны. Власти пока не комментируют ситуацию.

Подобное случалось в Венесуэле в марте прошлого года (причина – саботаж на крупнейшей в стране гидроэлектростанции); за несколько дней преступники разграбили сотни магазинов, а власти реагировали на грабежи с большим опозданием. Прекратило работу метро, без света остался аэропорт Каракаса (рейсы отменялись, кондиционеры не работали) начались перебои с мобильной связью, в обесточенных больницах скончались более десятка детей.

Тогда президент Николас Мадуро обвинил в саботаже и отключении электричества США. По его словам, только у Вашингтона есть такие технологии, которые способны оставить без света всю страну. Госдеп эти обвинения отверг.

Тем временем два дня назад США ввели санкции в отношении крупнейшего венесуэльского авиаперевозчика Conviasa, добавив в черный список 40 его самолетов. Попадание физических и юридических лиц в санкционный перечень означает заморозку их активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с ними, сообщает ТАСС.

Источник: Вести



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