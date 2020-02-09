Домработница Алексея Кравченко назвала три раздражающих её привычки актёра

Домработница Алексея Кравченко назвала три раздражающих её привычки актёра

09.02.2020, 7:21, Разное

Гостем недавнего эфира программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» стала домработница отечественного актёра театра и кино Алексея Кравченко. В студии Галина Божеска пояснила о работодателе, назвав три раздражающие её привычки.
В целом домработница отзывается об Алексее Кравченко, как о рассудительном, спокойном и неконфликтном человеке, от которого не стоит ждать упрёков за неправильно приготовленное блюдо или иную незначительную деталь. Однако и у актёра, как у большинства людей, есть привычки, способные «довести до белого каления». Одной из таких Галина Божеска, родственница жены артиста, называет постоянно незакрытый тюбик с зубной пастой. Женщине приходится регулярно исправлять «недочёт», и это иногда очень раздражает.

Кроме того, у Алексея Кравченко, как у многих мужчин, есть привычка разбрасывать по дому носки, и их затем можно найти на полу, на диване или в другом месте. И третье, что «жутко бесит» домработницу – оставленный не выключенным свет, когда артист выходит из комнаты.



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