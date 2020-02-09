Появились данные о перестрелке военных США и Афганистана

СМИ сообщают, что американские военные погибли в результате перестрелки с военнослужащими Афганистана.
New York Times со ссылкой на афганских и американских чиновников пишет, что перестрелка между афганскими и американскими солдатами во время совместных операций в восточном Афганистане в субботу привела к гибели обеих сторон.
Инцидент произошел в афганской провинции Нангархар во время совместной операции.
Сообщается, что со стороны американцев в перестрелке могли погибнуть пять или шесть солдат.
Военное командование США в Афганистане подтвердило, что американские и афганские силы попали под «прямой огонь».
Reuters передает, что в службах безопасности Афганистана заявили о столкновении между американскими и афганскими силами. Однако другой чиновник сказал, что пока нет информации о том, было ли это нападение боевиков или конфликт между военными США и Афганистана.
Подчеркивается, что прежде в Афганистане часто происходили «инсайдерские» атаки боевиков, внедренных в ряды афганских сил безопасности, но в последнее время их число сократилось.
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