«Нью-Джерси» переиграл «Лос-Анджелес», Гусев забросил 10-ю шайбу в сезоне

«Нью-Джерси» переиграл «Лос-Анджелес», Гусев забросил 10-ю шайбу в сезоне

09.02.2020, 7:06, Новости дня

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси Дэвилз" на домашнем льду в Ньюарке обыграл команду "Лос-Анджелес Кингз", забросив в ворота соперника три безответных шайбы – 3:0.

У победителей встречи голами отметились россиянин Никита Гусев и американцы Блейк Колуман и Кайл Палмьери, забившие на 26-й, 28-й и 31-й минутах соответственно.

Для Гусева эта шайба стала десятой в сезоне. Теперь на счету 27-летнего уроженца Москвы 32 (10+22) очка в 52-х играх лиги.

"Нью-Джерси" одержал вторую победу кряду и с 50 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, а "Лос-Анджелес", потерпевший поражение в четвертой игре подряд, расположился на 15-й строчке на Западе, имея в активе 43 очка.

Источник: Вести



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