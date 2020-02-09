Врачи рассказали, как отличить грипп от ОРВИ

По словам врачей, стоит различать ОРВИ и грипп. Второе заболевание также является острой респираторно-вирусной инфекцией, однако протекает гораздо тяжелее и имеет серьезные осложнения.

Что касается ОРВИ, то она наступает постепенно – больной начинает жаловаться на кашель, насморк и высокую температуру, а вот грипп начинается сразу же с острой фазы – пациенты даже смогут точно назвать время, когда их состояние значительно ухудшилось: сильная головная боль, тошнота и ломота – главные симптомы вышеназванного недуга.

В таком случае, обращаться к врачу стоит незамедлительно. Впрочем, даже ОРВИ является очень опасным заболеванием, при котором также важно своевременно прибегнуть к помощи медиков, подытожили специалисты.

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