Ковальчук принес победу «Монреалю», забив в овертайме матча с «Торонто»

Ковальчук принес победу «Монреалю», забив в овертайме матча с «Торонто»

09.02.2020, 6:30, Новости дня

"Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на домашнем льду в овертайме обыграл "Торонто Мэйпл Лифс" со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

Основное время встречи завершилось вничью – 1:1. У гостей отличился Джон Таварес (42-я минута), а у хозяев льда – Марко Сканделла (58). Победу "Канадиенс" принес российский форвард Илья Ковальчук, забросивший шайбу на второй минуте овертайма.

"Монреаль" одержал третью победу кряду и с 61 очком занимает 11-е место в Восточной конференции, а "Торонто", потерпевший третье поражение в последних пяти играх, в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 66 очков.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика