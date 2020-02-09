Ковальчук принес победу «Монреалю», забив в овертайме матча с «Торонто»

"Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на домашнем льду в овертайме обыграл "Торонто Мэйпл Лифс" со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).
Основное время встречи завершилось вничью – 1:1. У гостей отличился Джон Таварес (42-я минута), а у хозяев льда – Марко Сканделла (58). Победу "Канадиенс" принес российский форвард Илья Ковальчук, забросивший шайбу на второй минуте овертайма.
"Монреаль" одержал третью победу кряду и с 61 очком занимает 11-е место в Восточной конференции, а "Торонто", потерпевший третье поражение в последних пяти играх, в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 66 очков.
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