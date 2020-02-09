Стало известно о новых базах США в нефтеносных районах Сирии

США создают в нефтеносных районах Сирии новые военные базы, сообщают турецкие информационные агентства.
Так, военные США создают базу в районе города Телль-Бирак, чтобы блокировать российским силам путь к центру нефтедобычи в районе Румейлан, утверждает Anadolu.
Строительную технику и материалы везут из Ирака, передает ТАСС.
Еще одну базу США решили создать, используя курдские военные объекты на юге Хасеке. Данная база должна помочь контролировать добычу нефти в провинции Дейр-эз-Зор.
Напомним, Минобороны России заявило, что США занимаются «международным государственным бандитизмом», удерживая под контролем нефтяные месторождения на востоке Сирии. Ведомство также опубликовало доказательство контрабанды США нефти из Сирии.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи / 6 января
- Аэротакси от Airbus совершило первый полет без страховочных канатов. Видео / 13 января
- Принят базовый закон для российских виноделов / 18 декабря
- Путин распорядился поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей / 15 января
- Илон Маск занялся электронной музыкой / 31 января
- Крушение самолета МАУ в Иране. Работа не остановится до наказания виновных – СНБО / 19 января
- Le Figaro — в отсутствие палестинцев мирный план Трампа становится сделкой Израиля с самим собой / 29 января
- Задержанный в Красноярске с поличным за совращением подростков оказался получателем президентского гранта и борцом с порнографией / 26 января