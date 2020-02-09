ВОЗ призывает не поддаваться на провокационную информацию о коронавирусе

В Китае число заразившихся коронавирусом перевалило за 37 тысяч, погибших уже свыше восьмисот человек. При этом во Всемирной организации здравоохранения всерьез озабочены и проблемой дезинформации. Там подчеркивают, что соцсети наполняются фальшивыми видеороликами, ложными сообщениями и разобраться в достоверности информации пользователям становится все труднее.

"Оставайся сильным, Ухань! Оставайся сильным, Китай!" Эти слова загорелись прошедшей ночью на сотнях зданий, мостах и других достопримечательностях по всему Китаю. Фестиваль фонарей проводится здесь каждый год и обычно становится поводом посетить ярмарки и поучаствовать в конкурсах. Однако из-за вспышки коронавируса, на этот раз жители Поднебесной наблюдают световые шоу дома, в прямом эфире.

Лозунги поддержки на фасадах, в первую очередь, обращены к тем, кто борется с эпидемией на передовой. Однако помочь врачам и волонтерам рядовые граждане стараются не только словами.

Например, фермеры сейчас работают сверхурочно. Тонны овощей и фруктов отправляются в провинцию Хубэй, которая пострадала от вируса больше всего.

"Они рискуют жизнью на переднем крае. Мы в тылу должны оказать им больше поддержки и внести свой вклад", — говорит директор Центра промышленного развития Naval Orange в округе Фэнцзе города Чунцин Сяо Гунсюнь.

"Во время сбора, мойки и транспортировки мы провели проверку безопасности нашей сельскохозяйственной продукции, и ее безопасность гарантирована", — говорит заместитель директора Коммерческого бюро Гуйлиня Лю Цзяцзюнь.

Пока в эпицентре эпидемии бросают все силы на борьбу с вирусом, в мире набирает обороты истерия, причина которой — дезинформация. На эту проблему уже обратили внимание во Всемирной организации здравоохранения. Ее представители обратились к руководству соцсетей с просьбой отфильтровывать недостоверную информацию и продвигать проверенные сведения.

"Пока вирус распространяется, дезинформация только усложняет работу в системе здравоохранения. Это отвлекает внимание лиц, принимающих решения. И вызывает замешательство и страх у общественности. Получается, что ВОЗ должна бороться не только с вирусом, но и с различными сторонниками теории заговора. Они распространяют ложную информацию и подрывают наши старания по борьбе со вспышкой заболевания", — говорит генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В Африке, куда еще не добрался коронавирус, спешно организовали конференцию экспертов для подготовки к возможному распространению вируса на континенте. В Дакаре собрались специалисты в области здравоохранения, чтобы наметить пути предотвращения, лечения и диагностики вируса. Представители ВОЗ передали специальные реагенты для выявления случаев заражения вирусом.

"В нашей стране еще нет вируса, но мы опасаемся, что наши соотечественники, которые привыкли ездить в Китай, могут привезти инфекцию нам. Поэтому на национальном уровне во всех аэропортах принимаются меры для выявления всех подозрительных случаев и изоляции их до тех пор, пока мы не получим окончательные результаты, чтобы предотвратить распространение вируса в нашей стране", — говорит представитель Национального института биомедицинских исследований в Конго Эдит Нквембе.

В Азии, которая сейчас в центре внимания, ситуация особенно тревожная: новый — уже 25 случай заражения — подтвердили в Южной Корее. По последним данным, 89 заболевших – в Японии, 40 – в Сингапуре, 32 – в Таиланде. Всего коронавирус зафиксирован более чем в двадцати странах.

Источник: Вести

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