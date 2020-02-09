Мнение: Письмо: «И чахну, и чахну»

Вот эта автор уже пятое письмо пишет, все пишет и пишет, то так, то сяк, про одно и то же.

Понятно, что Попрошайка — ее ведущий баг, стонет, жалуется на мужа-монстра, в которого вцепилась и зубами, и руками, и ногами покрепче обняла.

Но она даже меня своими письмами достала. Многих назойливых Попрошаек я баню, эту тоже забаню, но некоторые с других аккаунтов пишут, дословно то же самое, иногда у них по несколько аккаунтов старых, может покупают у кого, и пишут-пишут, не избавишься от них. Представляете, как они мужей своих достают?

Разбирайте самостоятельно.

markovo4kaya

Здравствуйте Эволюция! Пишу вам из энергетической ямы, в которую залезла, когда снова сошлась с мужем…после годичного перерыва. Пишу с надеждой, попасть на разбор и понять как можно выйти из этого низко энергетического состояния.

Я не живу, а существую, порой мне кажется, я просто проживаю не свою жизнь и живу, пытаясь стать другим человеком, нужным и подходящим мужу.

Мы вместе 7 лет и все эти годы хорошо то и не было, он меня постоянно воспитывал и переделывал. Оскорбляя и унижая, меня, моего ребенка и моих родственников. Говорил, что я понимаю только, когда меня гнобят. И я менялась в лучшую сторону, становилась объективно лучше. С ним я повзрослела, хотя и была с ребенком, жила с родителями. Он был женат, даже сначала ушел от жены, потом вернулся, тк «я не позвала жить вместе» А ему было негде жить, на дачу ездить далеко. Примерно тогда же стал очевиден бытовой мезальянс. Я жила в семье, где чистоте не придавали значение, а он жил в противоположной семье, ему надо, чтоб всегда было чисто аккуратно и по полочкам. Поэтому когда он переехал в свою квартиру нас он не позвал а я прикрылась ЗВ мол а что ребенка из садика забирать и тд. Поэтому снимала, а он жил у себя и звал строго на выходные и обязательно чтоб мыла у него пол, иначе что я за женщина такая..

Свадьбу я продавила, перед подачей заявления срались, перед свадьбой, по всякой ерунде. Я как будоо шла к цели женить его любой ценой, иначе что я зря что ли столько времени с ним потеряла… Женились, стало невыносимо потому что теперь он меня тыкал что теперь я жена и я обязана его обслуживать. При этом никто меня не содержал, ничего не покупал, и ОЗ у нас одинаковая, скорее это он у меня периодически взаймы денег брал. То на машину, то на квартиру. Ребенок мой его раздражает, периодически он на нем срывается. Семья моя для него- дибильная, воспитали такую кривую дочь. Притом я не знаю, что ему надо? Я моложе на 10 лет, симпатичная, стройная. Говорит это единственный мой плюс, но надо было слушать своего препода который говорил «с лица воды не пить», женитесь на умных, а не красивых.

Когда мы сильно посрались в доме его родителей, и он поднял руку на моего ребенка, мы съехали. Год жили отдельно, был гостевой брак, даже в отпуск съездили нормально, с ребенком контакт нашел. У меня денег стало больше и сил их зарабатывать, я ему потом даже взаймы дала без вопросов, нормальную сумму…

Потом мы как-то случайно переехали, пока в моей квартире был ремонт, а он уехал, предложил пожить. Приехал я спросила, мол нам наверное пора, он сказал оставайтесь… Вот мы и остались.

И чем дальше, тем больше мне не хочется жить. Тем больше я теряю блеск в глазах, которые итак давно потухли… Интерес к жизни. Я поймала себя на мысли что хожу с тряпкой и затираю какие то капли и вздрагиваю когда приходит он. А ребенок сразу сворачивает разговор с бабушкой, если он заходит, на всякий случай… Чтоб «не начинал.. » Я пишу и вижу, будто я его выставляю каким то монстром. Он хороший человек, порядочный и ответственный, но что то пошло не так. Я ощущаю напряжение, которое искрит в воздухе, он с порога уже недоволен, он хочет, чтобы я стала им, чтобы меня стали раздражать те же самые вещи, что бесят его.. По части порядка в основном. Притом я ведь реально все делаю, стараюсь, но ему мало! Не от души, бля!

Я никогда не спала с ним в одной постели, кроме отпуска, потому что он храпит, сделал 2 операции, но не помогло и он все 7 лет не может смириться, что мы вместе не спим и долбит и долбит и долбит, считает если бы спали, то он был бы добрый пушистый зайка. Только с бывшей женой он спал, и это не мешало ему заводить любовниц, и как итог все равно развод. Чем больше он долбает меня темой совместного сна, тем меньше мне хочется с ним спать. Меня он тоже раздражает, своим занудством, чистоплюйством. Вот и получается живем как соседи, я как какая то уборщица, я блин должна заниматься творческой своей работой, а не с тряпкой ходить и думать думать думать что же я опять не так сделала, что ему опять не понравится… И чахну и чахну…

Последний наш разговор он сказал, что ему проще со мной порвать, чем налаживать, я предложила семейного психолога. Опять наговорил гадостей, где во всем виновата я, а он бедный и несчастный потерял столько лет своей жизни. Что у нас общего ничто нет, ничего не связывает, мы разные. Он недоволен, что я не гуляю например, могу дома просидеть весь день, или что я хожу не так. Молчу когда много народу, мало общаюсь. Те он предъявляет претензии к моим внутренним вещам… Не только к внешним. Я уже просто молчу обычно.

Уважаемая Эволюция! Как можно исправить ситуацию? Какая то блин упорная надежда , что все должно быть хорошо тлеет в моей душе. Но как при этом не потерять себя и вкус к жизни.. Мне реально уже и жить не хочется, работа идет с большим трудом, хотя набрала заказов.. Болеть стала, операцию по гинекологии… И так страшно остаться одной и не найти нормального подходящего человека…

Источник: Эволюция

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