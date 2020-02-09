Перечислены распространенные ошибки при приеме антибиотиков

Люди, вынужденные лечиться антибиотиками, часто при приеме этих препаратов совершают ошибки. Эксперты назвали пять главных их них, которые приводят к негативному результату.
Прием антибиотиков должен проходить строго по графику, и на протяжении периода, обозначенного специалистом, иначе бактерии перестанут реагировать на воздействие лекарства, и лечение болезни сведется к нулевому результату. Такие препараты наносят вред микрофлоре кишечника, и злоупотреблять ими нельзя.
Запивать антибиотики любой жидкостью считается ошибкой. Лишь вода, являющаяся нейтральным веществом, не может помешать их усвоению. Неправильно, когда человек сам себе «назначает» антибиотик. При обычной простуде препарат не поможет, поскольку борется с бактериальными заболеваниями.
Одной из самых опасных ошибок является выбрасывание препаратов на обычную свалку вместе с бытовыми отходами. Следует помнить, что антибиотики очень вредны для окружающей среды и требуют правильной утилизации.
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