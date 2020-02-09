Наука: Алкоголь и наркотики на концертах способствуют потере слуха

Употребление спиртных напитков и наркотиков, а также отсутствие защиты для ушей во время концертов увеличивает вероятность временной потери слуха, свидетельствуют результаты эксперимента, проведенного голландскими учеными.

Так называемая транзиторная потеря слуха – временная глухота после концерта – сильно распространилась за последние десятилетия, отмечают исследователи в JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery. Повторные эпизоды временной потери могут в конечном итоге привести к постоянной глухоте.

Исследование проводилось 5 сентября 2015 года на открытом музыкальном фестивале в Амстердаме Медицинским центром Университета Утрехта в Нидерландах (University Medical Center Utrecht, Netherlands) под руководством доктора Вероники Краайенга (Veronique Kraaijenga). В эксперименте приняли участие 18 мужчин и 33 женщины, половина из которых использовала беруши. Все, кроме двух участников, пили алкогольные напитки во время шоу, а 11 из них (22%) употребляли наркотики.

Тесты, проведенные после 4,5-часового шоу, показали, как и ожидалось, что беруши снизили риск потери слуха. Однако употребление алкоголя и наркотиков, независимо от использования защиты для ушей, привело к временным проблемам со слухом. Также оказалось, что участники эксперимента, надевшие беруши, чаще употребляли алкоголь, чем те, кто не защитил уши во время шоу.

«Использование берушей предотвратит повреждение клеток во внутреннем ухе и временные изменения слуха», — говорит Коллин Ле Прелл (Colleen Le Prell) из Техасского университета в Далласе (University of Texas, Dallas), не принимавший участия в исследовании.

«Повторение громких звуковых воздействий и повторная травма внутреннего уха могут в конечном итоге привести к постоянному повреждению и неизлечимой потере слуха», — предостерегает он, рекомендуя на концертах носить специальные «беруши для музыкантов», меньше искажающие звук.

Громкость свыше 85 децибел при многократном воздействии приводит к постоянной потере слуха. Участники же концерта обычно подвергаются испытанию звуками примерно 100-110 децибел, что соответствует громкости, издаваемой цепной пилой. Для сравнения, громкость звука при разговоре составляет около 60 децибел.

Данное исследование не было контролируемым экспериментом, предназначенным для доказательства того, могут ли беруши, наркотики или алкоголь напрямую приводить к временной потере слуха на концертах.

Осталось неясным влияние на слух степени удаленности от сцены, отмечает доктор Вилко Кролман (Wilko Grolman) из Медицинского центра Университета Утрехта, который не участвовал в исследовании: «На фестивальных площадках сильно различается звукоизоляция и, следовательно, звуковое воздействие».

Тем не менее, независимо от близости к сцене, беруши и другие меры предосторожности могут помочь защитить слух, говорит доктор Дженнифер Деребери (Jennifer Derebery) из House Ear Clinic & House EarInstituteв Лос-Анджелесе: «Правильно поставленные беруши делают звук, проникающий во внутреннее ухо, менее громким. Если мы сможем довести громкость звука до более мягкого уровня, вероятность повреждений будет меньше».

Возрастная потеря слуха происходит естественным образом, затрагивая половину взрослых старше 65 лет. Но молодые люди могут избежать дальнейшего повреждения ушей, используя надежную защиту в тех случаях, когда они подвергаются воздействию шума на работе или при проведении досуга.

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