МИД РФ: Норвегия нарушает обязательства по Шпицбергену

Норвегия нарушает обязательства по договору о Шпицбергене. Об этом заявило российское посольство.
В дипмиссии подчеркнули, что Москва не ставит под вопрос норвежский суверенитет над архипелагом. Однако напомнили, что Шпицберген не исконно норвежская территория.
Архипелаг получен Осло на условиях договора от 1920 года, и его действие распространяется и на континентальный шельф.
Однако Осло фактически лишает российские компании возможности участвовать в разработке нефтегазовых ресурсов на перспективных участках. Наш МИД уже предложил Норвегии провести консультации по этому вопросу.
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