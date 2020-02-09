71-летняя мать Илона Маска стала «лицом» новой линейки продукции Google

Мать американского миллиардера, инженера и изобретателя Илона Маска в очередной раз показала, что возраст не может помешать женщине быть красивой и работать моделью. Не так давно 71-летняя Мэй Маск стала «лицом» новой линейки продукции компании Google.
Основная профессия матери Илона Маска – диетолог, но кроме того она нередко снимается для различных изданий, пробуя себя в роли модели. Несмотря на далеко не юный возраст Мэй Маск поражает многих стройной фигурой и «нестареющей» внешностью, что продемонстрировала в фотосессии для Google. 71-летняя модель на снимках запечатлена со стильной стрижкой, в кожаных брюках, светлой рубашке и джинсовой куртке от французских дизайнеров. В качестве фотографа выступила Александра Самсонова из Украины.
Заметим, что и Илон Маск может удивлять поклонников не меньше, чем его мать. Бизнесмен постоянно «генерирует» идеи о новых электромобилях, освоении Марса или Всемирном интернете. Однако оказалось, что есть у гениального изобретателя и вокальный талант, который он продемонстрировал, записав собственный трек Don’t Doubt ur Vibe.
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