71-летняя мать Илона Маска стала «лицом» новой линейки продукции Google

Мать американского миллиардера, инженера и изобретателя Илона Маска в очередной раз показала, что возраст не может помешать женщине быть красивой и работать моделью. Не так давно 71-летняя Мэй Маск стала «лицом» новой линейки продукции компании Google.

Основная профессия матери Илона Маска – диетолог, но кроме того она нередко снимается для различных изданий, пробуя себя в роли модели. Несмотря на далеко не юный возраст Мэй Маск поражает многих стройной фигурой и «нестареющей» внешностью, что продемонстрировала в фотосессии для Google. 71-летняя модель на снимках запечатлена со стильной стрижкой, в кожаных брюках, светлой рубашке и джинсовой куртке от французских дизайнеров. В качестве фотографа выступила Александра Самсонова из Украины.

Заметим, что и Илон Маск может удивлять поклонников не меньше, чем его мать. Бизнесмен постоянно «генерирует» идеи о новых электромобилях, освоении Марса или Всемирном интернете. Однако оказалось, что есть у гениального изобретателя и вокальный талант, который он продемонстрировал, записав собственный трек Don’t Doubt ur Vibe.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет