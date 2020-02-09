Мнение: Массовые увольнения

В Китае массово увольняют иностранных пилотов гражданской авиации, в том числе и российских. Формально это не увольнение, а отправка в отпуск без содержания, причиной называется временное прекращение полетов популярных в Китае Боингов-777, однако по всей видимости, речь идет о глубоком параличе отрасли авиаперевозок, причем на достаточно длительный срок. Не менее года. Восстанавливаться отрасль будет постепенно, а потому логика требует сокращения довольно дорогих пилотов, для которых в этом году работы не предвидится. Да и потребуются ли они в таком количестве даже через год — сказать трудно.

Само по себе массовое увольнение пилотов — это, конечно, лишь эпизод, но этот эпизод нельзя рассматривать отдельно от общей картины, он, скорее, является маркером более глубоких процессов и выводов.

Кризис в Китае, похоже, уже запроектирован, и китайцы начинают к нему готовиться загодя. Эпидемия, что бы о ней не говорилось и какими причинами она не была вызвана, показала, что Китай — это если не колосс на глиняных ногах, то по крайней мере точно не сверхдержава, и ею быть не может еще очень долго.

Эпидемия оказалась стресс-тестом не только китайской экономики, но и вообще всей китайской системы управления, всего современного китайского социума. В чем-то Китай сумел продемонстрировать свою устойчивость, но в целом подобного рода кризис для него оказался непосильным. Теперь китайцам нужно пересматривать балансы развития, так как взятые темпы существенно перенапрягли равномерное развитие всей системы, которая является интегральным комплексом экономики, социальных технологий и управления — и вот весь этот комплекс сегодня под угрозой. Модель развития Китая несамодостаточна, ее нужно пересматривать. Как именно — теперь китайцам предстоит решать, причем делать всё нужно "на марше", так как они не могут остановиться и "отдышаться". Остановка чревата падением в пропасть.

По всей видимости, модель опережающего развития в тоталитарном государстве не может быть сбалансированной в принципе. Стремительное развитие экономики требует и развития общественных отношений, переход к индивидуальным свободам, созданию кластерных общественных структур, а значит — и совершенно иной модели государственного управления. В том виде, в котором развивался Китай, эта сторона стала ахиллесовой пятой, и именно она является угрозой для стабильности в случае кризисных процессов, явлений и событий.

Учитывая, что Китай во всем мире рассматривался именно как потенциальная сверхдержава, теперь и миру придется пересматривать свои модели, которые ставили Китай на это место. Модель двуполярного мира, похоже, тоже нуждается в пересмотре или полной аннигиляции. И что придет ей на смену — трудно сказать.

Пока же Китай начинает готовиться к затяжной стагнации в этом неопределенном положении. Какие выводы будут делать китайцы — сказать не просто трудно, а невозможно. Самый простой выход: это решить, что всё было правильно, нужно добавить еще больше жесткости управления. Он же, видимо, будет и самым неправильным.

ПС. В качестве иллюстрации. Коллапс транспортной отрасли Китая:

Источник: Эль Мюрид

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