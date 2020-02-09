Убийца 25 человек ликвидирован в Таиланде

Ликвидирован военнослужащий, который убил 25 человек в Корате, сообщила полиция Таиланда.

Thai Rath TV сообщает, что «преступник ликвидирован бойцами спецназа», это «произошло 15 минут назад».

Шеф полиции Таиланда подтвердил ликвидацию стрелка и сообщил о завершении операции, передает РИА «Новости».

Напомним, жертвами снайпера, получившего спецподготовку, стали 25 человек, включая одного бойца спецназа.

Он угнал военный внедорожник из части, устроил стрельбу сначала на улицах города, а затем ворвался в торговый центр Terminal 21.

Стрелок вел в соцсетях трансляцию атаки.

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