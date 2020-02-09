Убийца 25 человек ликвидирован в Таиланде

Ликвидирован военнослужащий, который убил 25 человек в Корате, сообщила полиция Таиланда.
Thai Rath TV сообщает, что «преступник ликвидирован бойцами спецназа», это «произошло 15 минут назад».
Шеф полиции Таиланда подтвердил ликвидацию стрелка и сообщил о завершении операции, передает РИА «Новости».
Напомним, жертвами снайпера, получившего спецподготовку, стали 25 человек, включая одного бойца спецназа.
Он угнал военный внедорожник из части, устроил стрельбу сначала на улицах города, а затем ворвался в торговый центр Terminal 21.
Стрелок вел в соцсетях трансляцию атаки.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Адвокаты Трампа призвали Сенат снять обвинения с президента / 20 января
- В Сенате США защита сменит обвинителей / 25 января
- Больше всего украинцы доверяют ВСУ – опрос / 26 декабря
- В результате удара российских войск по провинциям Идлиб и Алеппо погибло 23 человека – «Белые каски» / 30 января
- Январь в Москве стал самым теплым за последние 140 лет / 31 января
- Нардеп Венедиктова – на данный момент основной кандидат на пост директора ГБР, который рассматривает президент / 24 декабря
- Путин рассказал о поразившем его факте про блокаду Ленинграда / 23 января
- Регбисты Франции обыграли Англию в Кубке шести наций / 2 февраля