Мнение: И ты, Прага!

Большой подарок приготовили лавровым и захаровым власти Праги. И Путин, разумеется, как главный «бенефициар», будет «доволен». Вручение пройдет в торжественной обстановке, скорее всего, состоится 27 февраля – в пятую годовщииу нераскрытого заказного политического убийства Бориса Немцова в непосредственной близости от Кремля.

Радио «Свобода» сообщает:

«Власти Праги, по всей вероятности, в ближайшее время переименуют площадь Pod kaštany («Под каштанами») на «Площадь имени Бориса Немцова» … Площадь «Под каштанами» непосредственно прилегает к территории посольства России в Праге и её название – официальный адрес посольства».

Прага последует за Вашингтоном, Вильнюсом и Киевом, на карте которых есть названия, связанные с Борисом Немцовым.

Лавровцы вскоре смогут с гордостью говорить: «Посольство России стоит на улице Немцова». А на вопрос о том, почему улица носит такое имя, нести какую-нибудь околесицу о «провокации», «недружественном шаге», «политическом решении».

Да. Политическое решение. И правильно. Оно куда лучше, чем бандитское решение российских властей – приказать убить Немцова.

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Источник: СерпомПо

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