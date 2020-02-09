Ученые: Недосыпание может оказаться полезным

Учёные из США установили, что редкие случаи недосыпания помогут избавиться от депрессии. Исследователи выявили эту полезную особенность, проанализировав более 60 научных заключений своих коллег.
Эксперты решили изучить, как именно бессонница и недосыпания могут влиять на организм человека и его эмоциональное состояние. Для этого в расчёт брались 60 независимых исследований, в которых затрагивалась тема сна и депрессии. Оказалось, в случае недосыпания организм подвергается сильной нагрузке, но есть и положительное воздействие. Редко кто с бессонницей жаловался на депрессию или подавленное состояние. Учёные намерены изучить данное взаимодействие и выявить действенную методику борьбы с хроническим плохим настроением.
Несмотря на имеющуюся закономерность, медики настоятельно не рекомендовали пренебрегать здоровым сном. Это может повлечь за собой последствия не только в эмоциональном перенапряжении, но и негативно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Apple разрешит отключать чип отслеживания местоположения iPhone 11 в новой функции / 20 января
- Мнение: 75 лет освобождению Варшавы / 17 января
- Володин: С министрами нужно обсуждать острые вопросы, а не жизнь на Марсе / 13 декабря
- Как гусар польского шпиона изобличил / 24 января
- Затишье перед бурей: курс рубля остается стабильным / 13 декабря
- В гробу с закрытой крышкой: близкие хотят похоронить Волчек по еврейским обычаям / 27 декабря
- СМИ рассказали подробности биографий спортсменов, разгонявших людей в екатеринбургском сквере / 26 декабря
- Gigabyte показала сразу три новых монитора / 12 января