Ученые: Недосыпание может оказаться полезным

Учёные из США установили, что редкие случаи недосыпания помогут избавиться от депрессии. Исследователи выявили эту полезную особенность, проанализировав более 60 научных заключений своих коллег.

Эксперты решили изучить, как именно бессонница и недосыпания могут влиять на организм человека и его эмоциональное состояние. Для этого в расчёт брались 60 независимых исследований, в которых затрагивалась тема сна и депрессии. Оказалось, в случае недосыпания организм подвергается сильной нагрузке, но есть и положительное воздействие. Редко кто с бессонницей жаловался на депрессию или подавленное состояние. Учёные намерены изучить данное взаимодействие и выявить действенную методику борьбы с хроническим плохим настроением.

Несмотря на имеющуюся закономерность, медики настоятельно не рекомендовали пренебрегать здоровым сном. Это может повлечь за собой последствия не только в эмоциональном перенапряжении, но и негативно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы.

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