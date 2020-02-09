Мнение: Линкор «Дюнкерк» и операция «Катапульта»

Интересный двухсерийный сюжет о французском линкоре "Дюнкерк" и о британской операции "Катапульта", в ходе которой британские корабли уничтожили часть флота бывших союзников.
Первая часть про историю линкора, вторая — про его судьбу во время избиения французского флота англичанами.
Ну и симпатичные арты до кучи.
Менее чем через год флагманский корабль британцев, линейный крейсер "Худ" постигнет страшная судьба — в бою с "Бисмарком" он получит снаряд в орудийный погреб главного калибра. Спасется всего 3 человека.
Вишистский плакат.
Источник: Colonel Cassad
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