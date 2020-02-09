МЧС доставило в Китай гумпомощь

Самолет МЧС РФ доставил в Китай гуманитарный груз, информирует российское ведомство.
По поручению главы российского государства Владимира Путина ИЛ-76 привез в Китай 183 кубометра гуманитарного груза. В Китай доставлены медицинские препараты и средства индивидуальной защиты, передает РИА «Новости».
6 февраля ведомство сообщило, что Россия начала сбор гумпомощи Китаю.
Напомним, число жертв коронавируса в Китае превысило 800 человек.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Сбившая Литвинову водитель заявила, что режиссер была пьяна / 12 января
- Российские политики соболезнуют в связи с гибелью депутата Хайруллина / 8 февраля
- Пауэр — безрассудная политика Трампа делает США ненадёжным партнёром / 13 января
- Сенаторам устроили «цифровой детокс» во время разбирательства по импичменту / 23 января
- В Омске женщина погибла после катания на «ватрушке» / 6 января
- Автоновости: В Россию едет новый кроссовер из Китая — дорогой, зато с полным приводом / 3 февраля
- Экс-полковник Захарченко рассказал о «переданной» покровителям записке / 20 января
- Трамп пожаловался на сложности в общении с мировыми лидерами / 26 декабря