МЧС доставило в Китай гумпомощь

МЧС доставило в Китай гумпомощь

09.02.2020, 4:30, Новости дня

Самолет МЧС РФ доставил в Китай гуманитарный груз, информирует российское ведомство.

По поручению главы российского государства Владимира Путина ИЛ-76 привез в Китай 183 кубометра гуманитарного груза. В Китай доставлены медицинские препараты и средства индивидуальной защиты, передает РИА «Новости».

6 февраля ведомство сообщило, что Россия начала сбор гумпомощи Китаю.

Напомним, число жертв коронавируса в Китае превысило 800 человек.



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