20-летний швед установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении. Видео

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис на международном турнире в польском городе Торуни установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении. 20-летний спортсмен преодолел планку на высоте шесть метров 17 сантиметров.
Дюплантис перебил достижение француза Рено Лавиллени, установленный в 2014 году. Тогда француз показал результат шесть метров 16 сантиметров, чем превзошел на один сантиметр рекорд Сергея Бубки в 1993 году.
Si fuera mi hijo hubiera saltado a la pista
Que momento con su madre el que vivió el jovencito de 20 años Armand Duplantis tras romper el récord mundial
Caray se me metió una basurita al ojo
pic.twitter.com/F5zYQvSlSo
— Fernando Tirado (@fer_tirado) February 9, 2020
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Политолог оценил отказ Джонсона от нормализации отношений с Россией / 20 января
- Генерал Космического командования США — наша цель — не пустить войну в космос / 5 декабря
- VOAэкспресс 31 января 2020 / 1 февраля
- Начальник одного из отделов Минобороны в Хмельницкой области систематически брал взятки – СБУ / 25 декабря
- США расширили санкции против России / 29 января
- В Белоруссии приведен в исполнение еще один смертный приговор / 19 декабря
- Путин заявил о планах РФ реализовывать проекты, подобные Крымскому мосту / 23 декабря
- TOK FM — РФ вот-вот атакует польские выборы, а власти даже не подготовились / 1 февраля