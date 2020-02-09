20-летний швед установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении. Видео

20-летний швед установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении. Видео

09.02.2020, 4:06, Новости дня

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис на международном турнире в польском городе Торуни установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении. 20-летний спортсмен преодолел планку на высоте шесть метров 17 сантиметров.

Дюплантис перебил достижение француза Рено Лавиллени, установленный в 2014 году. Тогда француз показал результат шесть метров 16 сантиметров, чем превзошел на один сантиметр рекорд Сергея Бубки в 1993 году.

Si fuera mi hijo hubiera saltado a la pista

Que momento con su madre el que vivió el jovencito de 20 años Armand Duplantis tras romper el récord mundial

Caray se me metió una basurita al ojo
pic.twitter.com/F5zYQvSlSo

— Fernando Tirado (@fer_tirado) February 9, 2020

Источник: Вести



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