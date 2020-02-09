Дженнифер Лопес рассказала, как поддерживает себя в форме

Дженнифер Лопес в недавнем интервью пояснила о том, как поддерживает себя в отличной форме. По мнению многих фанатов певицы, в свои 50 лет она выглядит лучше, чем многие молодые исполнительницы.

«Я употребляю минимум 2 литра воды в сутки. Кроме того, приходится чередовать различные диеты для того, чтобы не сорваться. В первую очередь, человек должен для себя определить цели. Когда ты решаешься измениться, происходить это должно исключительно по собственному желанию. Не стоит полагаться на завтрашний день, так как он может и не наступить, если все откладывать. Я на протяжении года сидела на белковой диете, но сейчас снова вернула в рацион большое количество углеводов. Лучше всего консультироваться с теми, кто разбирается в этом», — пояснила Лопес.

Звезда также отметила, что несколько лет назад она полностью отказалась от кофеина. Диету для певицы подбирает ее личный тренер, с которым она занимается на протяжении 5 лет. Ее рацион состоит исключительно из натуральных продуктов. Также Лопес занимается танцами, совмещая их с походами в тренажерный зал. Певица отметила, для достижения результата человек должен мотивировать сам себя и верить в успех.

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