Мнение: во гроб хрустальный

Мало кто знает, что строки "Сотворив обряд печальный, / Вот они во гроб хрустальный / Труп царевны молодой / Положили — и толпой / Понесли в пустую гору" в своем античном первоисточнике относится не к безымянной дочери безымянного же царя неясной национальности, а к перемещению тела Александра Македонского из одного гроба в другой где-то под землей на территории современной Александрии, когда его первоначальный золотой гроб эпохи эллинизма был заменен на хрустальный, поскольку тогдашнему египетскому царю Птолемею IX понадобились деньги.

Источник: Шакко

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