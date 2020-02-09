Таиландский стрелок убил 25 человек

Жертвами таиландского военнослужащего, который устроил стрельбу в Корате, стали 25 человек, сообщают СМИ.

Thai Rath TV сообщает, что спецназ нашел еще четыре тела в торговом центре. В ТЦ могут оставаться гражданские лица, передает РИА «Новости».

Напомним, снайпер, прошедший подготовку по программе сил спецназначения, устроил стрельбу на улицах и в ТЦ, убив 20 человек. Позднее во время перестрелки со спецназом он убил одного из силовиков.

Полицейская операция по нейтрализации стрелка продолжается.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет