Мнение: Позеленение бизнеса на Западе, климатические беженцы и угроза виноделию

1. Западный бизнес стремительно зеленеет: где-то в принудительном порядке, а где-то и добровольно. Евросоюз вводит правила экологической отчётности компаний, которые под угрозой лишения инвестиций вынуждены будут участвовать в зелёном крестовом походе:

https://lenta.ru/news/2020/01/30/eu/

Евросоюз подготовит поправки к стандартам нефинансовой отчётности компаний, которые заставят их подробно рассказывать о своём влиянии на экологию и борьбе с изменением климата. Таким образом в Европе хотят дать возможность инвесторам вкладывать средства в «зелёные» компании, пишет Bloomberg. <…>

Решение — часть общей стратегии Евросоюза, которая позволит ему стать первым регионом в мире без увеличения вредных выбросов. Для этого политики разрабатывают правила, позволяющие создать и развивать «зелёную» экономику.

Ранее в январе корпорация Microsoft объявила, что станет первой «углеродно-отрицательной» компанией в мире. За 30 лет она собирается полностью компенсировать свое негативное влияние на экологию, начиная с 1975 года. Для этого Microsoft пообещала вложить миллиард долларов в очищение атмосферы.

Билл Гейтс, основатель Microsoft, долгое время возглавлял список богатейших людей мира и нёс связанные с этим неизбежные репутационные издержки. Именно поэтому он вложил более 30 миллиардов долларов в благотворительность, и именно поэтому Microsoft бежит впереди паровоза, присоединившись к популярному зелёному движению – даже несмотря на то, что нынешняя администрация США никого к этому не принуждает.

Кроме того, американские технологические компании – Microsoft, Google, Amazon и другие – заинтересованы в том, чтобы остаться на европейском рынке, сохранить там позитивный имидж и не поссориться окончательно с властями ЕС, пытающимися их штрафовать и облагать повышенными налогами.

2. До сих пор беженцы валом валили в Европу по причине войн на Ближнем Востоке, развязанных в том числе из-за безрассудной политики ЕС и США в данном регионе. Но даже если этот поток иссякнет, отбиться от африканских и арабских пришельцев всё равно не получится.

В январе ООН вынесла постановление, что климатических беженцев теперь нельзя принудительно возвращать обратно. Вот что пишет про это Кирилл Стрельников:

https://ria.ru/20200126/1563870448.html

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека приняло сторону Новой Зеландии, но в своем решении зафиксировало новый юридический прецедент, последствия которого сейчас сложно представить. Решение гласит: «Если жизни человека угрожает непосредственная опасность из-за изменений климата, приводящих к природным бедствиям, и он пересекает границу другого государства, он не может быть депортирован обратно, так как жизни его угрожает опасность, равно как и в случае войны или угрозы расправы на родине».

Данное решение автоматически распространяется на 172 страны, подписавшие Международный пакт о гражданских и политических правах. Таким образом, для потенциальных беженцев, которым до сих пор отказывали по иным причинам, открывается новая возможность безнаказанно переселиться в более комфортные условия — и этих людей, судя по всему, будет очень и очень много.

По данным ООН, в одном 2018 году климатическими беженцами стали 17,2 миллиона человек из 148 стран.

Фонд Environmental Justice Foundation (EJF) еще более пессимистичен: по его данным, с 2008-го из-за негативных изменений климата каждый год вынужденно меняют место жительства 21,7 миллиона человек.

Норвежский мониторинговый центр Refugee Council’s Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) дает еще более масштабные цифры и сообщает, что с 2008 по 2018 год из-за природных катаклизмов климатическими беженцами стали 253,7 миллиона человек.

Норвежский мониторинговый центр Refugee Council’s Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) дает еще более масштабные цифры и сообщает, что с 2008 по 2018 год из-за природных катаклизмов климатическими беженцами стали 253,7 миллиона человек.

Но как бы ни было плохо сейчас — специалисты уверяют, что дальше будет несравнимо хуже.

3. Некоторых европейцев, вставших на путь зелёной идеологии, вполне можно понять. Скажем, в странах Южной Европы развита культура потребления вина, а его вкус и качество сильно зависит от того, в каких условиях был выращен виноград (сколько на виноградник упало солнечного тепла, какая была влажность и так далее).

https://lenta.ru/news/2020/01/30/wineandfire/

Вино оказалось под угрозой исчезновения из-за глобального потепления. Если температура поднимется на два градуса Цельсия, то число пригодных для виноделия регионов сократится на 56 процентов, а при потеплении на четыре градуса 85 процентов таких земель станут непригодны для выращивания винограда. Об этом говорится в исследовании Колумбийского университета, опубликованном в журнале PNAS.

Ученые отмечают, что потепление может погубить особенно нежные сорта винограда, а в ягодах тех, что его перенесут, сильно вырастет содержание сахара. Градус изготовленных из них вин будет слишком высок, они станут креплеными. Это сильнее всего ударит по производителям дорогих вин, градус, вкус и консистенция которых сохраняются особенно тщательно.

Виноградари из Италии, Испании и Австралии уже несут убытки из-за роста температуры. Также на ситуацию влияют лесные пожары — особенно от них пострадали виноделы Австралии и Калифорнии. Исследователи видят решение в переходе к более устойчивым к теплу сортам.

Потепление климата, таким образом, грозит уничтожить или изменить до неузнаваемости многие европейские винные марки или сорта. Потеря брендов может стать катастрофой для сельского хозяйства Франции, Италии, Испании… Неудивительно, что в этих странах нашлось крайне много тех, кто в страхе перед безвинным будущим с радостью отдался в объятия зелёной идеологии.

Многих удивляет, почему зеленизм настолько популярен в Скандинавии, на родине Греты Тунберг. Как раз там, по идее, климат должен улучшиться и стать пригоднее для сельского хозяйства. Уже сейчас виноград выращивают на юге Швеции, а в перспективе эта страна могла бы стать главной житницей и винодельней Европы вместо Франции… если, конечно, Грета Тунберг права и всё действительно настолько серьёзно.

Лично я полагаю, всё очень просто: зелёное движение выгодно в первую очередь западным политикам, которые зарабатывают на нём и репутацию, и деньги. Простая публика настроена куда как более скептически: на англоязычных форумах сторонников Греты Тунберг высмеивают и называют «гретардами», по аналогии со словом «ретард», «умственно отсталый».

Источник: Место для дискуссий

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