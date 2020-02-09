Личное: Равнодушие

Вчера в Татарии произошла трагедия. Американский лёгкий многоцелевой вертолёт, принадлежавший 50-летнему депутату ГосДумы Айрату Хайруллину, упал на лёд реки Камы.

Мультимиллионер-депутат погиб. Пилот и помощник выжили.



Фото: Соцсети

Поймала себя на жуткой мысли, которой хочу поделиться с вами. Мне почему-то совсем не жалко погибшего депутата и бизнесмена. Вообще. Совсем. И меня это тревожит.

Я не знала Хайруллина. Ничего плохого он мне явно не сделал. Но почему-то я рада за пилота и второго выжившего. А по поводу гибели предпринимателя-депутата Хайруллина — вообще никаких эмоций.

Ни злости. Ни радости. Вообще ни-че-го.

Даже когда умирают незнакомые люди, всегда же есть мысль — ну, жаль человека, конечно. А тут — полное отсутствие чувств, хотя я — человек с большой эмпатией.

Айрат Хайруллин сидел в Думе с 2003 года. То есть, всю современную нам историю. Предложил 288 законов, поправок, боролся за сельское хозяйство, объяснял, почему пчёлы дохнут — всё ведь старался для нас, для народа, а мне почему-то пофиг.

В чём причина моего равнодушия? Я не могу понять. Почему я — эмоциональный, в общем-то, человек — так равнодушна к ужасной смерти государственного человека, члена партии, депутата и мультимиллионера?

Вот хоть бы что шелохнулось — так нет ведь. Меня это тревожит. Что же получается, я настолько очерствела, что даже если умрёт Медведев или Мишустин мне тоже будет плевать?!

Может быть, я не одна такая? Какие эмоции вызвала у вас эта трагедия?

Источник: Лена Миро

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