Число жертв коронавируса в Китае превысило 800 человек

В Китае от новой коронавирусной пневмонии (NCP) умерли 811 человек, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения страны.
Число подтвержденных случаев заражения – 37 тыс. 198, более 6 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии, более 2,6 тыс. пациентов выписаны из больниц.
NCP подозревают еще почти у 29 тыс. человек, передает РИА «Новости».
За сутки NCP выявили у 2,6 тыс. человек, умерли 89 человек. Из больниц за сутки выписали 600 человек, число пациентов в тяжелом состоянии выросло на 87 человек.
Напомним, власти Китая дали временное официальное название нового острого респираторного заболевания, которое ранее именовалось как коронавирус 2019-nCoV – NCP или «новая коронавирусная пневмония».
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