Посол: сроки встречи по стратегической стабильности между РФ и США в проработке

Конкретные сроки очередной встречи по стратегической стабильности между Россией и США прорабатываются, сообщил РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов. Соответствующие договоренности о продолжении диалога были достигнуты 16 января в ходе российско-американских консультаций.

Дипломат напомнил, что идею формирования такого совета выдвинул президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года, передает РИА Новости.

Как сказал Анатолий Антонов, востребованными темами для разговора сначала могли бы стать проекты в сфере химической и пищевой промышленности, в фармацевтике и цифровых технологиях – в областях, не затронутых американскими санкциями.

Дипломат добавил: несмотря на негативное влияние санкций Вашингтона, деловые круги подстраиваются под политическую ситуацию, свидетельством чему является рост двусторонней торговли. По итогам 2019 года она превысила 28 млрд долларов — на полмиллиарда больше, чем годом ранее (так, например, ранее стало известно, что Россия для американцев второй по важности поставщик нефти и нефтепродуктов).

Некоторые из последних санкций: против "Северного потока-2" и против Крыма. Рассматриваются санкции из-за сотрудничества с Венесуэлой (в отношении компании "Роснефть"). Как сообщил на это глава МИД РФ Сергей Лавров, к угрозам Вашингтона все уже давно привыкли.

Источник: Вести

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