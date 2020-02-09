8 февраля в Запорожской области в пруду утонули трое детей. Об этом проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
«В 20.24 в ГСЧС поступила информация, что в селе Долинское Запорожского района на местном пруду провалились под лед и утонули три ребенка (2014 года рождения)», – сказано в сообщении.
Директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко рассказал «Укринформу», что всем детям было по пять лет, среди них – двое близнецов.
По данным агентства, в течение часа три бригады медиков боролись за жизнь детей, но спасти их не удалось.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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