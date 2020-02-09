В Запорожской области в пруду утонули трое детей

В Запорожской области в пруду утонули трое детей

09.02.2020, 3:06, Новости дня

8 февраля в Запорожской области в пруду утонули трое детей. Об этом проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«В 20.24 в ГСЧС поступила информация, что в селе Долинское Запорожского района на местном пруду провалились под лед и утонули три ребенка (2014 года рождения)», – сказано в сообщении.

Директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко рассказал «Укринформу», что всем детям было по пять лет, среди них – двое близнецов.

По данным агентства, в течение часа три бригады медиков боролись за жизнь детей, но спасти их не удалось.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика