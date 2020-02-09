Посол указал на рост закупок компаний США в России

Российский посол Анатолий Антонов рассказал о подготовке переговоров Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, а также о развитии экономических связей РФ и США.

Как сообщил Антонов, прорабатываются сроки переговоров РФ и США по стратегической стабильности, передает РИА «Новости».

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев может провести встречу с помощником президента США по нацбезопасности Робертом О’Брайеном как в РФ и США, так и на нейтральной территории, передает ТАСС.

Кроме того, обсуждается тема экономических связей. В деловых кругах предлагают обсудить проекты в сфере химической и пищевой промышленности, цифровых технологий, создания медицинского оборудования и производства лекарственных средств – на эти сферы не распространяются санкции США.

Посол сообщил, что Москва надеется на «определенную формализацию» механизма делового консультативного совета с США в 2020 году.

Антонов отметил, что «прямой диалог между бизнесом двух стран никогда не прекращался». Так, представителей США было много и на Петербургском, и на Восточном экономических форумах.

Как подчеркнул посол, санкции США мешают бизнесменам обеих стран, но «деловики за счет своей прагматичности смогли подстроиться», так что между Россией и США «уже третий год подряд» наблюдается рост двусторонней торговли, которая в 2019 году превысила 28 млрд долларов. Антонов пояснил, что «происходит это за счет увеличения закупок американских компаний в России». США также остаются «в числе ведущих инвесторов» для России.

Антонов рассказал, что власти США взяли в проработку предложение президента РФ Владимира Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ ООН.

Антонов поддерживает предложение посла США в РФ Джона Салливана о развитии двусторонних отношений путем «хоккейной дипломатии». Российский посол заявил, что Москва «поддерживает любые инициативы по развитию контактов». Он отметил, что РФ «три года назад инициировала участие американских команд в международном детском турнире» в Тульской области. В результате «дети, их родители, болельщики нашли в РФ новых друзей».

Москва продолжает анализировать ситуацию с арестом своей дипломатической собственности в США, сказал посол.

В январе Антонов заявил, что предложенную Путиным встречу глав стран постоянной пятерки Совбеза ООН можно было бы провести перед конференцией по Договору о нераспространении ядерного оружия.





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