Ученые: Количество выпавших зубов может рассказать о продолжительности жизни человека

Ученые из Oral Health Foundation рассказали, что количество зубов у человека может говорить о его продолжительности жизни. Недостаток кальция в организме свидетельствует о наличии различных недугов, которые могут вызвать преждевременную смерть.
Если человек до 65 лет потерял более 5 зубов, он определенно имеет проблемы с сердцем или сосудами. Также недостаток кальция в организме может быть связан с диабетом или заболеваниями системы пищеварения. Специалисты отмечают, что зубы выпадают по нескольким основным причинам. На травмы и последствия курения приходится лишь треть случаев.
Чаще всего проблемы с зубами начинаются из-за болезней сердца. Недостаток определенных витаминов и минералов вызывает частые воспаления десен, стимулирующие развитие кариеса. Ученые отмечают, наличие минимум 25 зубов у человека в возрасте старше 60 лет говорит о повышенных шансах дожить до 100 лет.
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